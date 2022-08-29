صباح باكو زعيم الترتيب بعد فوزه على غابالا مضيفه

باكو، 29 أغسطس، أذرتاج

أصبح نادي صباح باكو زعيم الترتيب بعدما حقق فوزا ثمينا على غابالا مضيفه بهدفين دون رد في مباراة جمعتهما على ملعب غابالا المركزي بعاصمة المحافظة ضمن الجولة الرابعة بدوري الممتاز ميثلي الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم.

وأدار المباراة طاقم التحكيم بقيادة الحكم الدولي أقايف بمساعدة زينالوف وأمير علي وأومودلو ومسييف وعبد الله يف أمام 1200 مشجع.

وسجل هدفي الضيف دافيد د48 وميكيلس د64.

وعاقب الحكم 5 لاعبين من صاحب الارض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

واضاف الحكم 3 دقائق بدل الضائع الى الشوط الاول و6 دقائق الى الفترة الثانية.

وبهذه النتيجة أصبح صباح زعيم الترتيب الوحيد برصيد 12 نقطة فيما تراجع غابالا الى المركز الثالث برصيد 9 نقاط بالشراكة.