  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    كبز يفسخ العقد مع المدير الفني بعد ما لم يتغلب النادي منذ بدء الموسم

    ٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [٢١:٠٨]

    كنجة، 29 أغسطس، أذرتاج

    فسخت قيادة نادي كبز كنجة العقد مع المدير الفني ياشار وهاب زاده مع طاقمه التدريبي.

    وكان المدرب وهاب زاده يتولى قيادة النادي منذ 2019م.

    يذكر أن كبز خسر في جميع مباريات الجولات الاربعة بدوري الممتاز هذا الموسم الجديد واستقر النادي بالمركز العاشر الاخير.

    AZERTAG.AZ :كبز يفسخ العقد مع المدير الفني بعد ما لم يتغلب النادي منذ بدء الموسم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [٢١:١٥‎]
    منتخب أذربيجان لكرة القدم الشاطئية يخسر أمام نظيره السويسري في انطلاقة المرحلة المؤهلة العالمية
    ٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [٢٠:٥‎٢]
    صباح باكو زعيم الترتيب بعد فوزه على غابالا مضيفه
    ٢٨.٠٨.٢٠٢٢ [٠٠:٤٣]
    شاماخي يخسر أمام قراباغ بأربعة دون رد
    ٢٨.٠٨.٢٠٢٢ [٠٠:٢٠]
    صبائل باكو رد بأربعة على هدف كبز كنجة المبكر
    كبز يفسخ العقد مع المدير الفني بعد ما لم يتغلب النادي منذ بدء الموسم