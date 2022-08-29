كنجة، 29 أغسطس، أذرتاج فسخت قيادة نادي كبز كنجة العقد مع المدير الفني ياشار وهاب زاده مع طاقمه التدريبي. وكان المدرب وهاب زاده يتولى قيادة النادي منذ 2019م. يذكر أن كبز خسر في جميع مباريات الجولات الاربعة بدوري الممتاز هذا الموسم الجديد واستقر النادي بالمركز العاشر الاخير.

AZERTAG.AZ : كبز يفسخ العقد مع المدير الفني بعد ما لم يتغلب النادي منذ بدء الموسم

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