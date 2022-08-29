منتخب أذربيجان لكرة القدم الشاطئية يخسر أمام نظيره السويسري في انطلاقة المرحلة المؤهلة العالمية
AzerTAg.az
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [٢١:١٥]
كاتانيا، إيطاليا، 29 أغسطس، أذرتاج
خسر منتخب أذربيجان لكرة القدم الشاطئية أمام نظيره السويسري في مباراة اولى نظمت بمدينة كاتانيا الايطالية ضمن المرحلة التأهيلية في المنطقة الاوروبية من الألعاب الشاطئية العالمية بحساب 4-7.
يشار الى أن المنتخب الأذربيجاني يتنافس في المباراة الثانية مع نظيره الاوكراني 30 أغسطس.
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