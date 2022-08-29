منتخب أذربيجان لكرة القدم الشاطئية يخسر أمام نظيره السويسري في انطلاقة المرحلة المؤهلة العالمية

كاتانيا، إيطاليا، 29 أغسطس، أذرتاج

خسر منتخب أذربيجان لكرة القدم الشاطئية أمام نظيره السويسري في مباراة اولى نظمت بمدينة كاتانيا الايطالية ضمن المرحلة التأهيلية في المنطقة الاوروبية من الألعاب الشاطئية العالمية بحساب 4-7.

يشار الى أن المنتخب الأذربيجاني يتنافس في المباراة الثانية مع نظيره الاوكراني 30 أغسطس.