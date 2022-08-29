توران طاووس يتفق مع لاعب وسط نيجيري
AzerTAg.az
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [٢١:٥٣]
طاووس، 29 أغسطس، أذرتاج
تعاقد نادي توران طاووس مع لاعب وسط نيجيري.
قال النادي في بيان إن القيادة وافقت مع توقيع عقد لمدة عام واحد مع لاعب الوسط النيجيري هنري اوكيبوقوو البالغ 24 عاما من العمر.
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