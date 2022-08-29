جدول الجولة الثانية بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

باكو، 29 أغسطس، أذرتاج

اعلنت ادارة الدوري الاحترافي لكرة القدم عن جدول الجولة الثانية بدوري الدرجة الاولى.

تستغرق الجولة يومي 30 و31 أغسطس.

30 اغسطس، الثلاثاء

نفطجي باكو الرديف – قراداغ لوكباتان، الحكام علييف عبد الله يف وكريموف وحسنلي، ملعب مركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم، باكو

زاقاتالا – منكجوير، الحكام علييف وعزيزلي وأخوندوف وباقرزاده، ملعب مجمع زاقاتالا الأولمبي الرياضي، زاقاتالا

قراباغ أغدام الرديف – الجيش الرياضي، الحكام أحمدوف وطالب زاده وشكور زاده وقربانوف، ملعب قصبة بناء، باكو

31 أغسطس، الاربعاء

إيميشلي – أراز نخجوان، الحكام جليلوف وزينالوف ومحمدوف وبايراموف، ملعب مجمع ساعاتلي الأولمبي الرياضي، ساعتلي

شاماخي الرديف – غابالا الرديف، الحكام رحيموف وعباسوف وإيبيشوف وأيدينوف، ملعب شاماخي المركزي، شاماخي

سومغايت الرديف – زيرة باكو الرديف، الحكام رجبوف وسليمانوف وتيموروف وبايراموف، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت

توران طاووس الرديف – كبز الرديف، الحكام بكروف وسلطانوف وقولييف وإيمان زاده، ملعب طاووس المركزي، طاووس

ويستريح هذه الجولة نادي صبائل باكو الرديف.

ت الأندية ل ف ت خ هـ ن

1 أراز نخجوان 1 1 0 0 5-1 3

2 منكجوير 1 1 0 0 4-1 3

3 غابالا الرديف 1 1 0 0 2-0 3

4 الجيش الرياضي 1 1 0 0 2-0 3

5 صبائل الرديف 1 1 0 0 1-0 3

6 توران طاووس الرديف 1 1 0 0 1-0 3

7 كبز الرديف 1 0 1 0 2-2 1

8 زيرة الرديف 1 0 1 0 2-2 1

9 سومغايت الرديف 0 0 0 0 0 0

10 قراداغ لوكباتان 1 0 0 1 0-1 0

11 شاماخي الرديف 1 0 0 1 0-1 0

12 إيميشلي 1 0 0 1 0-2 0

13 زاقاتالا 1 0 0 1 0-2 0

14 نفطجي الرديف 1 0 0 1 1-4 0

15 قراباغ الرديف 1 0 0 1 1-5 0

ويتصدر قائمة الهدافين حسنوف لاعب منكجوير برصيد 3 اهداف ويليه دي سابوا لاعب أراز نخجوان برصيد هدفين.