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    جدول الجولة الثانية بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

    ٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [٢٢:٠٦]

    باكو، 29 أغسطس، أذرتاج

    اعلنت ادارة الدوري الاحترافي لكرة القدم عن جدول الجولة الثانية بدوري الدرجة الاولى.

    تستغرق الجولة يومي 30 و31 أغسطس.

    30 اغسطس، الثلاثاء

    نفطجي باكو الرديف – قراداغ لوكباتان، الحكام علييف عبد الله يف وكريموف وحسنلي، ملعب مركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم، باكو

    زاقاتالا – منكجوير، الحكام علييف وعزيزلي وأخوندوف وباقرزاده، ملعب مجمع زاقاتالا الأولمبي الرياضي، زاقاتالا

    قراباغ أغدام الرديف – الجيش الرياضي، الحكام أحمدوف وطالب زاده وشكور زاده وقربانوف، ملعب قصبة بناء، باكو

    31 أغسطس، الاربعاء

    إيميشلي – أراز نخجوان، الحكام جليلوف وزينالوف ومحمدوف وبايراموف، ملعب مجمع ساعاتلي الأولمبي الرياضي، ساعتلي

    شاماخي الرديف – غابالا الرديف، الحكام رحيموف وعباسوف وإيبيشوف وأيدينوف، ملعب شاماخي المركزي، شاماخي

    سومغايت الرديف – زيرة باكو الرديف، الحكام رجبوف وسليمانوف وتيموروف وبايراموف، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت

    توران طاووس الرديف – كبز الرديف، الحكام بكروف وسلطانوف وقولييف وإيمان زاده، ملعب طاووس المركزي، طاووس

    ويستريح هذه الجولة نادي صبائل باكو الرديف.

    ت الأندية ل ف ت خ هـ ن

    1 أراز نخجوان 1 1 0 0 5-1 3

    2 منكجوير 1 1 0 0 4-1 3

    3 غابالا الرديف 1 1 0 0 2-0 3

    4 الجيش الرياضي 1 1 0 0 2-0 3

    5 صبائل الرديف 1 1 0 0 1-0 3

    6 توران طاووس الرديف 1 1 0 0 1-0 3

    7 كبز الرديف 1 0 1 0 2-2 1

    8 زيرة الرديف 1 0 1 0 2-2 1

    9 سومغايت الرديف 0 0 0 0 0 0

    10 قراداغ لوكباتان 1 0 0 1 0-1 0

    11 شاماخي الرديف 1 0 0 1 0-1 0

    12 إيميشلي 1 0 0 1 0-2 0

    13 زاقاتالا 1 0 0 1 0-2 0

    14 نفطجي الرديف 1 0 0 1 1-4 0

    15 قراباغ الرديف 1 0 0 1 1-5 0

    ويتصدر قائمة الهدافين حسنوف لاعب منكجوير برصيد 3 اهداف ويليه دي سابوا لاعب أراز نخجوان برصيد هدفين.

    AZERTAG.AZ :جدول الجولة الثانية بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
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