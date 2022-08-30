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    أذربيجان: 132 إصابة بكورونا في 29 أغسطس

    ٣٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:١٣]

    باكو، 30 أغسطس، (اذرتاج)

    سجلت إصابة 132 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 148 مصاب من الفيروس خلال 29 أغسطس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 812 ألف و248 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 798 ألف و867 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و805 مريض منهم ويستمر علاج 3 آلاف و576 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير ألف و841 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و147 ألف و186 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 132 إصابة بكورونا في 29 أغسطس
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