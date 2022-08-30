أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 29 أغسطس

باكو، 30 أغسطس، (اذرتاج)

لم يتم تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في أذربيجان في 29 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ 13 مليونا و857 ألف و111 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و373 ألف و253 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و862 ألف و494 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و362 ألف و453 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 258 ألف و911.