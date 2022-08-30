أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة
AzerTAg.az
٣٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٢٦]
باكو، 30 أغسطس، (اذرتاج)
صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن أوكرانيا وروسيا وبيلاروس في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال 8 أشهر.
بلغت حجم الصادرات إلى روسيا 472.3 مليون دولار والى أوكرانيا 328.2 مليون دولار والى بيلاروس 78.9 مليون دولار.
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