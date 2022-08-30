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    معظم عمليات التصدير في أذربيجان يجري خلال 7 أشهر

    ٣٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٣٧]

    باكو، 30 أغسطس، (اذرتاج)

    تم تنفيذ معظم عمليات التصدير في أذربيجان خلال أشهر يناير – يونيو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن أعلى معدل لعمليات التصدير في العام الجاري سجل في يوليو وأدنى معدل لها في مارس.

    وبلغت قيمة عمليات التصدير في يوليو 4 مليارات و86 مليون دولار أمريكي وفي مارس مليارين و13.3 مليون دولار.

    يذكر ان قيمة الصادرات بالبلاد خلال 7 أشهر بلغت 22 مليارا و565 مليون دولار.

     

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