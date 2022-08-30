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    قرية إيمان بيناسي لمحافظة كلبجار

    ٣٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]

    باكو، 30 أغسطس (أذرتاج)

    تقع قرية ايمان بيناسي لمحافظة كلبجار في الدائرة الإدارية لقرية قاراجانلي.

    احتلتها أرمينيا عام 1993.

    تم تحريرها اثناء استرداد محافظة كلبجار الى سيادة أذربيجان في 25 نوفمبر بموجب البيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر عام 2020 بعد انتصار الجيش الاذربيجاني في الحرب الوطنية.

    تقدم وكالة أذرتاج صورا من القرية التي تعرضت لأعمال التخريب والدمار في فترة الاحتلال الأرميني.

    AZERTAG.AZ :قرية إيمان بيناسي لمحافظة كلبجار
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