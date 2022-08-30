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    انخفاض حجم المنتجات المصدرة من اللدائن ومصنوعاتها

    ٣٠.٠٨.٢٠٢٢ [١١:١٤]

    باكو، 30 أغسطس، (اذرتاج)

    كشف جهاز الجمارك عن حجم وقيمة المنتجات المصدرة من اللدائن ومصنوعاتها من البلد خلال 8 أشهر من العام الجاري.

    أفادت أذرتاج عن جهاز الجمارك أن حجم الصادرات من اللدائن ومنتجاتها خلال الفترة الذكورة بلغ 186.8 ألف طن.

    وأشار الجمارك في البيان إلى أن قيمة اللدائن ومنتجاتها المصدرة خلال الفترة المشار إليها بلغت 209.5 مليون دولار.

    يذكر أن البلد صدر منه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 201.2 ألف طن من اللدائن ومنتجاتها بقيمة 209 مليون دولار.

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