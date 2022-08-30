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    ارتفاع إنتاج اللحم في البلد

    ٣٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٢:٢٠]

    باكو، 30 أغسطس، (اذرتاج)

    تم إنتاج اللحم إلى 23.5 ألف طن في البلاد خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية ان قيمة استيراد اللحوم بلغت 39.8 مليون دولار.

    يذكر أنه تم استيراد 22.1 ألف طن لحوم بقيمة 37.9 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي.

     

    AZERTAG.AZ : ارتفاع إنتاج اللحم في البلد
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