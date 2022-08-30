انخفاض واردات الشاي

باكو، 30 أغسطس، (اذرتاج)

تم استيراد 8428 طن من الشاي في الفترة ما بين أشهر يناير - يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة الشاي المستورد بلغت 42.1 مليون دولار.

يذكر أنه تم استيراد 8732 طنا من الشاي بقيمة 36.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2021.