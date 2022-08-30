الدول الرئيسية لتصدير المنتجات غير النفطية الأذربيجانية

باكو، 30 أغسطس، (اذرتاج)

تعد تركيا وروسيا وجورجيا وسويسرا والولايات المتحدة الامريكية من بين أكبر مصدري المنتجات غير النفطية من أذربيجان خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية انه تم تصدير منتجات غير نفطية بقيمة 462.2 مليون دولار إلى تركيا و462.2 مليون دولار إلى روسيا و101 مليون دولار إلى سويسرا و107.8 مليون دولار إلى جورجيا و59.3 مليون دولار إلى الولايات المتحدة الامريكية خلال 7 أشهر.