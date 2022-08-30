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    إصابة مزيل الألغام بجروح إثر انفجار لغم ارميني في قوبادلي

    ٣٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٠٣]

    باكو، 30 أغسطس (أذرتاج)

    أصيب احد افراد طاقم إزالة الألغام (اناما) نجم الدين حسينوف من مواليد عام 1984 بجروح خفيفة اثر انفجار لغم ارميني في قوبادلي في الساعة العاشرة صباحا في 30 أغسطس.

    فتحت النيابة التحقيق بهذا الحادث.

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    إصابة مزيل الألغام بجروح إثر انفجار لغم ارميني في قوبادلي