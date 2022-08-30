بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة عيد النصر.

"بالنيابة عني وباسم شعب أذربيجان، يسعدني أن أنقل لكم خالص التهاني وأطيب التمنيات من خلالكم لشعب تركيا بمناسبة الذكرى المائة ليوم 30 أغسطس، يوم النصر ،" حسبما قال رئيس الدولة في برقيته.

قبل مائة عام، كان النصر المجيد بقيادة غازي مصطفى كمال أتاتورك في دوملوبينار واحدًا من أكثر الصفحات المجيدة في تاريخ شعبكم الشقيق، الغني بالأعمال البطولية. هذا النصر العظيم المدون في سجلات كفاح تركيا من أجل الاستقلال بأحرف ذهبية هو مثال واضح على الإرادة التي لا تقهر، ووحدة وشجاعة شعبكم. بكل احترام ورحمة نحيي الذكرى العزيزة للشهداء الذين أظهروا الشجاعة والتفاني وضحوا بأرواحهم من أجل حرية وطنهم واستقلاله.

بعد قرن من الانتصار المجيد، أصبحت تركيا الشقيقة اليوم دولة نامية وقوية تحت قيادتكم. بفضل جهودها المستمرة لإحلال السلام والعدالة، اكتسبت تركيا نفوذا في المجتمع الدولي بمكانتها الحاسمة والمبدئية في الأوضاع المعقدة التي تجري في العالم والمنطقة. إننا سعداء للغاية بإنجازات بلدكم في جميع المجالات."

"أضاف الرئيس الاذربيجاني في البرقية: "نلاحظ بفخر خاص أن الوحدة والأخوة والتحالف بين أذربيجان وتركيا على أساس مبدأ "أمة واحدة في دولتين" لا مثيل لها في العالم. إنه لمن دواعي السرور أن علاقاتنا بين الدول تتوسع يومًا بعد يوم وتغنى بمحتوى جديد. أنا مقتنع بأننا سنواصل بنجاح جهودنا المشتركة في اتجاه تعزيز تحالفنا الاستراتيجي وتعميق تعاوننا متبادل المنفعة بين الدول الشقيقة التي دعمت بعضها البعض تاريخياً." وأضاف الرئيس إلهام علييف أن هذه الوحدة تنبع من عزم شعبينا وإعلان شوشا.

في ختام البرقية نقل الرئيس إلهام علييف تهانيه مرة أخرى بهذه المناسبة التاريخية المهيبة، متمنيا لنظيره التركي موفور الصحة والسعادة والنجاحات في اعماله، ودوام الاستقرار والرفاه لشعب تركيا الشقيق.