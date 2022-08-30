"الخارجية": بكل احترام ورحمة وافتخار نحيي ذكرى جميع شهداء استقلال تركيا
AzerTAg.az
٣٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٤٤]
باكو، 30 أغسطس (أذرتاج)
كتبت وزارة الخارجية الأذربيجانية تغريدة في صفحتها الرسمية في تويتر هنأت فيها تركيا الشقيقة بمناسبة عيد النصر الموافق في 30 أغسطس. كما جاء في التغريدة : "بمناسبة مئوية عيد النصر، وبكل احترام ورحمة وافتخار نحيي ذكرى جميع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من اجل استقلال تركيا".
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