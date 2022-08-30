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    "الخارجية": بكل احترام ورحمة وافتخار نحيي ذكرى جميع شهداء استقلال تركيا

    ٣٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٤٤]

    باكو، 30 أغسطس (أذرتاج)

    كتبت وزارة الخارجية الأذربيجانية تغريدة في صفحتها الرسمية في تويتر هنأت فيها تركيا الشقيقة بمناسبة عيد النصر الموافق في 30 أغسطس. كما جاء في التغريدة : "بمناسبة مئوية عيد النصر، وبكل احترام ورحمة وافتخار نحيي ذكرى جميع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من اجل استقلال تركيا".

     

    AZERTAG.AZ : "الخارجية": بكل احترام ورحمة وافتخار نحيي ذكرى جميع شهداء استقلال تركيا
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