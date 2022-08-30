"الخارجية": بكل احترام ورحمة وافتخار نحيي ذكرى جميع شهداء استقلال تركيا

باكو، 30 أغسطس (أذرتاج)

كتبت وزارة الخارجية الأذربيجانية تغريدة في صفحتها الرسمية في تويتر هنأت فيها تركيا الشقيقة بمناسبة عيد النصر الموافق في 30 أغسطس. كما جاء في التغريدة : "بمناسبة مئوية عيد النصر، وبكل احترام ورحمة وافتخار نحيي ذكرى جميع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من اجل استقلال تركيا".