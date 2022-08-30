باكو، 30 أغسطس (أذرتاج) أجرى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 30 أغسطس اتصالا هاتفيا برئيس بيلاروس آلكساندر لوكاشينكو. هنأ الرئيس إلهام علييف نظيرَه البيلاروسي بمناسبة عيد ميلاده متمنيا له دوام النجاحات وموفور الصحة. أعرب رئيس بيلاروس عن شكره على الاهتمام والتبريكات. أشار الرئيسان خلال المكالمة الهاتفية الى التطور الناجح للعلاقات الثنائية واجرا تبادل الآراء حول آفاق التعاون والاتصالات المقبلة.

AZERTAG.AZ : اتصال هاتفي بين الرئيسين الاذربيجاني والبيلاروسي

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