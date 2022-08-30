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    "التعاون الإسلامي" تعبر عن بالغ الانشغال إزاء الاحداث الجارية في العراق

    ٣٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٨]

    باكو، 30 أغسطس (اذرتاج)

    تتابع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ببالغ الانشغال الأحداث الخطيرة الجارية على الساحة العراقية، حسبما جاء في بيان نشرته منظمة التعاون الإسلامي.

    كما جاء في البيان: "ويحث الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، الأطراف العراقية على ضبط النفس ووقف العنف وتجنب التصعيد وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أية اعتبارات أخرى من أجل حماية أمن العراق واستقراره وسلامة شعبه. ويؤكد الأمين العام وقوف منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب الحكومة والشعب العراقي في كل جهد يرمي الى الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد."

    AZERTAG.AZ : "التعاون الإسلامي" تعبر عن بالغ الانشغال إزاء الاحداث الجارية في العراق
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    "التعاون الإسلامي" تعبر عن بالغ الانشغال إزاء الاحداث الجارية في العراق