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    إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية

    ٣٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٤]

    باكو، 30 أغسطس، (اذرتاج)

    يتم تصدير معظم المنتجات الاذربيجانية الى إيطاليا بين بلدان الاتحاد الأوروبي خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا واليونان وكرواتيا في الثلاثة الأولى في قائمة بلدان الاتحاد الأوروبي المستوردة للمنتجات الاذربيجانية خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

    بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا 10 مليارات و901.4 مليون دولار أمريكي والى اليونان 659.7 مليون دولار والى كرواتيا الى 490.7 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية
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