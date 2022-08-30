إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية

باكو، 30 أغسطس، (اذرتاج)

يتم تصدير معظم المنتجات الاذربيجانية الى إيطاليا بين بلدان الاتحاد الأوروبي خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا واليونان وكرواتيا في الثلاثة الأولى في قائمة بلدان الاتحاد الأوروبي المستوردة للمنتجات الاذربيجانية خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا 10 مليارات و901.4 مليون دولار أمريكي والى اليونان 659.7 مليون دولار والى كرواتيا الى 490.7 مليون دولار.