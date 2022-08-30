إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية
AzerTAg.az
٣٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:٢٤]
باكو، 30 أغسطس، (اذرتاج)
يتم تصدير معظم المنتجات الاذربيجانية الى إيطاليا بين بلدان الاتحاد الأوروبي خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا واليونان وكرواتيا في الثلاثة الأولى في قائمة بلدان الاتحاد الأوروبي المستوردة للمنتجات الاذربيجانية خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.
بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا 10 مليارات و901.4 مليون دولار أمريكي والى اليونان 659.7 مليون دولار والى كرواتيا الى 490.7 مليون دولار.
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