زيادة حجم الواردات من المنتجات الصيدلانية

باكو، 30 أغسطس، (اذرتاج)

قالت هيئة الجمارك في بيان إن البلد استورد 17.5 ألف طن من المنتجات الصيدلية خلال 7 أشهر من العام الجاري.

واضافت أن قيمة المنتجات الصيدلية المستوردة إلى البلد خلال الفترة المذكورة بلغت 376.7 مليون دولار أمريكي.

يذكر أن حجم المنتجات الصيدلانية المستوردة إلى البلد خلال الفترة عينها من العام الماضي بلغ 13.6 ألف طن بقيمة 300 مليون دولار.