  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    زيادة حجم الواردات من المنتجات الصيدلانية

    ٣٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٧]

    باكو، 30 أغسطس، (اذرتاج)

    قالت هيئة الجمارك في بيان إن البلد استورد 17.5 ألف طن من المنتجات الصيدلية خلال 7 أشهر من العام الجاري.

    واضافت أن قيمة المنتجات الصيدلية المستوردة إلى البلد خلال الفترة المذكورة بلغت 376.7 مليون دولار أمريكي.

    يذكر أن حجم المنتجات الصيدلانية المستوردة إلى البلد خلال الفترة عينها من العام الماضي بلغ 13.6 ألف طن بقيمة 300 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :زيادة حجم الواردات من المنتجات الصيدلانية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٤٠]
    الجمارك تكشف عن حجم الواردات من منتجات المعادن الحديدية
    ٣٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٤]
    إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية
    ٣٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٢:٥‎٥‎]
    الدول الرئيسية لتصدير المنتجات غير النفطية الأذربيجانية
    ٣٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٢:٢٦]
    انخفاض واردات الشاي
    زيادة حجم الواردات من المنتجات الصيدلانية