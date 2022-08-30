باكو، 30 أغسطس (أذرتاج) تلقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشل في 30 أغسطس. نوقشت خلال المكالمة الهاتفية عملية تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان والمسائل المدرجة في أجندة اللقاء المقرر انعقاده في بروكسل في 31 أغسطس بوساطة الاتحاد الأوروبي .

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي

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