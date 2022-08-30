عسكريون أذربيجانيون يشاركون في التدريبات العسكرية متعددة القوميات في جورجيا

باكو، 30 أغسطس (أذرتاج)

تقام في جورجيا تدريبات عسكرية متعددة القوميات Noble Partner 2022 في جورجيا مع مشاركة الولايات المتحدة الامريكية.

كما شارك في حفل الافتتاح بقاعدة وازياني العسكرية قرب تبيليسي، ممثلو السلك الدبلوماسي الى جانب كبار مسئولي وزارة الدفاع الجورجية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الجورجية قولها ان الهدف من التدريبات هو زيادة التناسب ومستوى الاستعداد بين جورجيا والولايات المتحدة الامريكية والشركاء الإقليميين والحلفاء لضمان الاستقرار والبيئة الآمنة في منطقة البحر الأسود.

ويشارك في التدريبات العسكرية أكثر من 2400 عسكري من جورجيا والولايات المتحدة الامريكية واليابان والسويد وبلغاريا ورومانيا ومولدوفا واليونان وبريطانيا العظمى وتركيا وسلوفاكيا والنرويج وهنغاريا وليتوانيا وأذربيجان وألمانيا والبوسنة والهرسك وإستونيا وبولندا.