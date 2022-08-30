"الخارجية": أذربيجان تتطلع الى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع كازاخستان
AzerTAg.az
٣٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]
باكو، 30 أغسطس (أذرتاج)
نشرت وزارة الخارجية الأذربيجانية تدوينة على حسابها على تويتر بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وكازاخستان.
جاء في التغريدة: "يصادف اليوم في الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وكازاخستان. ونرسل أطيب تمنياتنا إلى حكومة وشعب جمهورية كازاخستان بهذه المناسبة. نتطلع إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين أذربيجان وكازاخستان".
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