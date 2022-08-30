"الخارجية": أذربيجان تتطلع الى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع كازاخستان

باكو، 30 أغسطس (أذرتاج)

نشرت وزارة الخارجية الأذربيجانية تدوينة على حسابها على تويتر بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وكازاخستان.

جاء في التغريدة: "يصادف اليوم في الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وكازاخستان. ونرسل أطيب تمنياتنا إلى حكومة وشعب جمهورية كازاخستان بهذه المناسبة. نتطلع إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين أذربيجان وكازاخستان".