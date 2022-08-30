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    "الخارجية": أذربيجان تتطلع الى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع كازاخستان

    ٣٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]

    باكو، 30 أغسطس (أذرتاج)

    نشرت وزارة الخارجية الأذربيجانية تدوينة على حسابها على تويتر بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وكازاخستان.

    جاء في التغريدة: "يصادف اليوم في الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وكازاخستان. ونرسل أطيب تمنياتنا إلى حكومة وشعب جمهورية كازاخستان بهذه المناسبة. نتطلع إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين أذربيجان وكازاخستان".

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