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    أذربيجان: 568 إصابة بكورونا في 30 أغسطس

    ٣٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٢٤]

    باكو، 30 أغسطس، (اذرتاج)

    سجلت إصابة 568 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 612 مصاب من الفيروس خلال 30 أغسطس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 812 ألف و816 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 799 ألف و479 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و805 مريض منهم ويستمر علاج 3 آلاف و532 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 4 آلاف و28 فحصا طبيا فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و151 ألف و214 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 568 إصابة بكورونا في 30 أغسطس
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