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    الجمارك تكشف عن حجم الواردات من منتجات المعادن الحديدية

    ٣٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٤٠]

    باكو، 30 أغسطس، (اذرتاج)

    كشف جهاز الجمارك عن حجم وقيمة المنتجات المستوردة من المعادن الحديدية ومصنوعاتها إلى البلد خلال 7 أشهر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الجمارك أن حجم الواردات من المعادن الحديدية ومصنوعاتها خلال الفترة المذكورة بلغ 373.7 ألف طن.

    وزادت قيمة المعادن الحديدية ومصنوعاتها المستوردة خلال الفترة المشار إليها 535.8 مليون دولار.

    يذكر أن البلد استورد خلال العام الماضي نحو 296 ألف طن من المعادن الحديدية ومصنوعاتها بقيمة 440 مليون دولار.

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