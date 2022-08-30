أذربيجان: تطعيم 1677 جرعة من لقاح كورونا في 30 أغسطس

باكو، 30 أغسطس، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1677 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 30 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 320 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و312 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 890 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و155 شخص جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و858 ألف و788 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و373 ألف و573 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و862 ألف و806 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و363 ألف و343 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و259 الف و66 شخصا تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.