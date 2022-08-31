باكو، 31 أغسطس (أذرتاج) أفادت وكالة أذرتاج ان وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف حضر حفل التخريج في الكلية العسكرية العالية للقوات البرية لجمهورية تركيا على هامش زيارته هذا البلد.

AZERTAG.AZ : وزير الدفاع الأذربيجاني يحضر حفل التخريج في الكلية العسكرية للقوات البرية التركية

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده