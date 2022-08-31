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    وزير الدفاع الأذربيجاني يحضر حفل التخريج في الكلية العسكرية للقوات البرية التركية

    ٣١.٠٨.٢٠٢٢ [٠٨:١٦]

    باكو، 31 أغسطس (أذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج ان وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف حضر حفل التخريج في الكلية العسكرية العالية للقوات البرية لجمهورية تركيا على هامش زيارته هذا البلد.

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع الأذربيجاني يحضر حفل التخريج في الكلية العسكرية للقوات البرية التركية
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