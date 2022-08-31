موسكو تستضيف الاجتماع الثاني للجنة ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا

باكو، 31 أغسطس (أذرتاج)

انعقد في 30 أغسطس بموسكو الاجتماع الثاني للجنة الحكومية المعنية لترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا وكذلك لجنة ترسيم الحدود ومسائل الامن الحدودي بين أذربيجان وأرمينيا، برئاسة نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني شاهين مصطافايف ونائب رئيس الوزراء الأرميني مهير غريغوريان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان نائب رئيس الوزراء الروسي اوفيرجوك استقبل قبل الاجتماع مصطافايف وغروغوريان ورحب بمواصلة عمل اللجنتين.

ناقش الطرفان المسائل الإدارية والإجراءات واجرا تبادل الآراء الجوهرية حول عمل اللجنتين ومواضيع العمل المشترك.

أعرب الجانبان عن شكرهما للجانب الروسي على حسن تنظيم الاجتماع.

تم التأكيد على الموافقة على عقد الاجتماع الثالث خلال المدة المتفق عليها.