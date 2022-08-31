صحفيون أجانب يزورون مدينة شوشا
AzerTAg.az
٣١.٠٨.٢٠٢٢ [٠٨:٠٤]
باكو، 31 أغسطس (أذرتاج)
زار ممثلو وسائل الاعلام الأجنبية المعتمدة لدى منظمة الأمم المتحدة مدينة شوشا المحررة من الاحتلال.
أفادت وكالة أذرتاج ان الضيوف تعرفوا على المعالم التاريخية في شوشا وكذلك اعمال إعادة الاعمار والبناء الجارية في المدينة.
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