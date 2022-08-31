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    شركة "اوزون" الروسية للتجارة الالكترونية تفتح ممثلية لها في تركيا

    ٣١.٠٨.٢٠٢٢ [٠٨:٣٦]

    موسكو، 31 أغسطس (أذرتاج)

    تفتح شركة "اوزون" الروسية وهي أكبر متجر الكتروني في روسيا ممثلية لها في تركيا.

    افاد مراسل أذرتاج ان "اوزون غلوبال" فرع التجارة الدولية للشركة تفتح ممثلية لها في إسطنبول، وهذا يأتي اول مكتب للشركة في الخارج.

    قالت الشركة في تصريح صحفي لها ان الشركة ستجلب قبل كل شيء علامات تجارية لتركيا.

    قد زاد عدد التجار الاتراك في منصة "اوزون" مرتين بينما زاد حجم تبادل البضائع من تركيا 3 مرات. يشتري الروس من تركيا عبر هذه المنصة الألبسة والمعدات المنزلية والحلويات.

    سيرأس خازال ماراش الممثلية التركية لأوزون. في السابق كان يرأس فرع التسويق لدى شركة Hepsiburada التركية للتجارة الالكترونية.

    AZERTAG.AZ :شركة "اوزون" الروسية للتجارة الالكترونية تفتح ممثلية لها في تركيا
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