باكو، 31 أغسطس (أذرتاج) تستمر اعمال انشاء الطريق البري السريع من باكو الى حدود أذربيجان مع الاتحاد الروسي على قدم وساق. قد تنشأ على الطريق أنفاق ومعابر للركاب وجسور. يخطط استكمال الاعمال في الطريق حتى أوائل العام 2023.

AZERTAG.AZ : اعمال انشاء الطريق البري الجديد السريع من باكو الى الحدود مع الاتحاد الروسي مستمرة على قدم وساق

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