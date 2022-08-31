باكو، 31 أغسطس (أذرتاج) سيشارك أعضاء الفريق الاذربيجاني لجودو المعاقين في البطولة الأوروبية التي ستستضيفها مدينة كالياري الإيطالية. أفادت وكالة أذرتاج ان 5 لاعبين ولاعبتين من اذربيجان يتنافسون في البطولة وهم إسماعيل مرادوف (60 كغ) وانار اسماعيلزاده ونامق عباسلي (73 كغ) وذاكر مسلموف (90 كغ) وإلهام ذكييف (فوق 90 كغ) والسيدة خاطرة اسمييفا ودورسدف كريموفا (فوق 70 كغ). ستستمر البطولة من 31 أغسطس الى 5 سبتمبر وستؤهل الرياضيين للمشاركة في الألعاب الأولمبية الصيفية الـ17 "باريس 2024".

AZERTAG.AZ : 7 لاعبين لجودو المعاقين يشاركون في البطولة الأوروبية في إيطاليا

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