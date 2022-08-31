وفاة ميخائيل غورباتشوف أول وآخر رئيس للاتحاد السوفياتي

موسكو، 31 أغسطس، (اذرتاج)

توفي ميخائيل غورباتشوف آخر أمين عام للحزب الشيوعي وأول وآخر رئيس للاتحاد السوفياتي عن عمر ناهز 92 عاما في روسيا.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المستشفى المركزي العيادي ان مساء اليوم توفي ميخائيل سيرغي غورباتشوف بعد صراع طويل مع مرض خطير.