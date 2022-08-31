باكو، 31 أغسطس، (اذرتاج) بلغت قيمة العمليات التجارية في اذربيجان خلال شهر يناير 30 مليارا و58.9 مليون دولار امريكي. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أنه بلعت 7 مليارات و493.8 مليون دولار من الواردات و22 مليارا و565 مليون دولار من الصادرات من اجمالي قيمة العمليات التجارية.

AZERTAG.AZ : حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ أكثر من 30 مليار دولار

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