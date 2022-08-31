بروكسل، 31 أغسطس، (أذرتاج) يقوم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بزيارة عمل إلى مدينة بروكسل عاصمة مملكة بلجيكا تلبية لدعوة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل. أفادت وكالة أذرتاج أنه قد بدأ لقاء الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

AZERTAG.AZ : بدء لقاء بين الرئيس الاذربيجاني ورئيس الوزراء الارميني ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي

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