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    استيراد 7302 منتجات متنوعة إلى البلد خلال 7 أشهر

    ٣١.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٠٩]

    باكو، 31 أغسطس، (أذرتاج)

    تم استيراد 7302 منتجات متنوعة إلى أذربيجان خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات الاستيراد في أذربيجان بلغت 7 مليارات و493.8 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.

    AZERTAG.AZ :استيراد 7302 منتجات متنوعة إلى البلد خلال 7 أشهر
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    استيراد 7302 منتجات متنوعة إلى البلد خلال 7 أشهر