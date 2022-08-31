نور سلطان.. مباحثات كازاخية قطرية حول الاستثمارات المشتركة
AzerTAg.az
٣١.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:١٨]
باكو، 31 أغسطس (اذرتاج)
بحث رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك في لقاء جمعهما في عاصمة كازاخستان، نور سلطان، بحسب بيان أصدرته الرئاسة الكازاخية، اليوم الأربعاء.
وناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات بين البلدين وتنفيذ مشاريع الاستثمار المشتركة، وخاصة في القطاعات الهامة اقتصاديا.
كما تبادل توكاييف وآل ثاني القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح آل ثاني أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيجري زيارة رسمية إلى كازاخستان قريباً، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الأمر.
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