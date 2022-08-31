أذربيجان: 621 إصابة بكورونا في 31 أغسطس

باكو، 31 أغسطس، (اذرتاج)

سجلت إصابة 621 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 648 مصاب من الفيروس خلال 31 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 813 ألف و437 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 800 ألف و127 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و805 مريض منهم ويستمر علاج 3 آلاف و505 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 4 آلاف و32 فحصا طبيا فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و155 ألف و246 فحص طبي.