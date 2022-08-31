أذربيجان: تطعيم 1608 جرعة من لقاح كورونا في 31 أغسطس

باكو، 31 أغسطس، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1608 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 31 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 329 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و279 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 866 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و134 شخص جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و860 ألف و396 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و373 ألف و902 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و863 ألف و85 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و364 ألف و209 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و259 الف و200 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.