وزارة الدفاع وأناما تكتشفان منذ 15 أغسطس في لاتشين عن 1318 لغم مضاد للمشاة من إنتاج أرمينيا عام 2021م

باكو، 31 أغسطس، أذرتاج

قالت وزارة الدفاع في بيان اصدرته مع وكالة أذربيجان لتطهير الألغام أناما إن قوات ازالة الالغام اكتشفت بالتعاون مع موظفي أناما خلال فترة 15 – 31 اغسطس الحالي عن 1318 عدد من الألغام المضادة للمشاة من إنتاج أرمينيا عام 2021م في اراضي محافظة لاتشين.

واشارتا فيه خاصة الى أن الالغام المكتشفة غرست في اراضي لاتشين المحررة من الاحتلال الارميني بعد حرب الـ44 يوما الوطنية عام 2020م حيث أن تاريخ انتاجها دليل على ذلك دلا صارخا.