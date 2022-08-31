سفير لاتفيا في أذربيجان يزور مركز نظامي الكنجوي الدولي

باكو، 31 أغسطس، أذرتاج

زار سفير لاتفيا في باكو داينيس قارانتشس مركز نظامي الكنجوي الدولي.

قال المركز في بيان إن اللقاء استعرض تقرير النسخة التاسعة من منتدى باكو الدولي.

كما ناقش الطرفان في اللقاء مسائل تخص بالنسخة العاشرة من منتدى باكو الدولي وشؤونا تمهيدية للاجتماع رفيع المستوى الـ24 المرتقب تنظيمه في نيويورك سبتمبر العام الجاري وفعاليات مستقبلية للمركز عامة.