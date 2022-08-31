  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    سفير لاتفيا في أذربيجان يزور مركز نظامي الكنجوي الدولي

    ٣١.٠٨.٢٠٢٢ [٢١:٣٧]

    باكو، 31 أغسطس، أذرتاج

    زار سفير لاتفيا في باكو داينيس قارانتشس مركز نظامي الكنجوي الدولي.

    قال المركز في بيان إن اللقاء استعرض تقرير النسخة التاسعة من منتدى باكو الدولي.

    كما ناقش الطرفان في اللقاء مسائل تخص بالنسخة العاشرة من منتدى باكو الدولي وشؤونا تمهيدية للاجتماع رفيع المستوى الـ24 المرتقب تنظيمه في نيويورك سبتمبر العام الجاري وفعاليات مستقبلية للمركز عامة.

     

    AZERTAG.AZ :سفير لاتفيا في أذربيجان يزور مركز نظامي الكنجوي الدولي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣١.٠٨.٢٠٢٢ [٢٣:٥‎٩]
    رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي: تم التوصل الى موافقة بين ارمينيا واذربيجان على تقديم اتفاقية سلام
    ٣٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]
    "الخارجية": أذربيجان تتطلع الى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع كازاخستان
    ٣٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٤٤]
    "الخارجية": بكل احترام ورحمة وافتخار نحيي ذكرى جميع شهداء استقلال تركيا
    ٣٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٣١]
    بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة عيد النصر.
    سفير لاتفيا في أذربيجان يزور مركز نظامي الكنجوي الدولي سفير لاتفيا في أذربيجان يزور مركز نظامي الكنجوي الدولي سفير لاتفيا في أذربيجان يزور مركز نظامي الكنجوي الدولي