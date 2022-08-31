نفطجي الرديف يتغلب على قراداغ لوكباتان بهدفين دون رد

باكو، 31 أغسطس، أذرتاج

تغلب نادي نفطجي باكو الرديف على قراداغ لوكباتان باكو بهدفين دون رد في الجولة الثانية بدوري الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم.

وأدار المباراة المنظمة على ملعب مركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم بالعاصمة باكو الحكم علييف بمساعدة عبد الله يف وكريموف وحسنلي أمام 40 مشجعا.

وسجل هدفي صاحب الارض عسكروف د17 وقولييف د76.

وعاقب الحكم لاعبيْن من صاحب الارض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي فيما طرد لاعبا من الضيف بالبطاقة الحمراء عن تصرف اعتدائي د90.

واضاف الحكم 3 دقائق بدل الضائع الى الفترة الاولى و6 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز حقق نفطجي الرديف اول غلبة له في الدوري ورفع رصيده الى 3 نقاط بالمركز التاسع فيما استقر قراداغ لوكباتان لقب الدوري الماضي بالمركز الرابع عشر بدون رصيد.