ممثلون عن وسائل الاعلام الجماهيرية الاجنبية المعتمدة لدى منظمة الأمم المتحدة يزورون زنكزور الشرقية المحررة من الاحتلال الارميني

زنكيلان المحررة، 31 أغسطس، أذرتاج

زار ممثلون عن وسائل الاعلام الجماهيرية الاجنبية المعتمدة لدى منظمة الأمم المتحدة محافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال الارميني الدخيلة في منطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية.

واستقبل الضيوف الاجانب بقرية أقالي بمحافظة زنكيلان المبعوث الخاص للرئيس الأذربيجاني لدى محافظة زنكيلان الدخيلة في منطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية واحد حاجييف واحاطهم علما بالمحافظة.

واشار حاجييف خاصة الى أن محافظة زنكيلان ظلت تحت الاحتلال الارميني مدة 27 عاما حيث جعلت عاصمة المحافظة مدينة زنكيلان و5 قصبات و79 قرية فيها عاليها سافلها على يد الاحتلال الارميني مع تشريد أهالي المحافظة لاجئين ومشردين ونازحين قسرا فيما لقيت المستوطات والمناطق السكنية والآثار التاريخية والثقافية والدينية هدما ودمارا وخرابا.

كما تعرضت بيئة زنكيلان الغنية قضاء عليها وبينها غابات حافلة بالدلب البالغ عمرها 300 سنة ومئات الاف هيكتار من حقول اشجار اللوز وغيرها.

ولفت الى أن زنكيلان المحررة من الاحتلال الارميني خلال حرب الـ44 يوما الوطنية تشهد منذ عامين نطاقا واسعا من اعمال اعادة البناء والانشاء والاعمار والتأهيل حيث استكمل بناء 200 منزل بقرية أقالي بجانب روضة الاطفال ومدرسة وعدة مبان ادارية مع تخطيط انشاء 150 منزل أخرى فيها.

وذكر أن 41 اسرة مؤلفة من 201 مواطن قد عادوا الى قرية اقالي بعد بنائها من جديد.

وزاد أن انشاء طريق السكة الحديدية الواصل بين هوراديز وأقبند يخطط استكماله عام 2023م والطريق البري الواصل بين أحمد بكلي وهوراديز ومينجيوان وأقبند عام 2024م مع تسخير مطار زنكيلان الدولي الذي انطلقت اعمال بناؤه في ابريل عام 2021م في شهر سبتمبر المستهل حيث أنجزت بالمطار رحلات اختبارية اولى.

بعد العرض التعريفي تفقد الضيوف الاجانب البنية التحتية المهيأة لدى القرية.