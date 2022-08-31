بروكسل، 31 أغسطس، أذرتاج عقد 31 اغسطس اليوم لقاء في عاصمة مملكة بلجيكا بروكسل جمع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف الذي يزور المدينة في زيارة عمل تلبية لدعوة رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي شارل ميشيل وبين رئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان ورئيس مجلس الاتحاد الاوروبي شارل ميشيل.

AZERTAG.AZ : عقد لقاء في بروكسل جمع بين رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الاوروبي شارل ميشيل ورئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان

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