زاقاتالا يتغلب على منكجوير بهدفين مقابل هدف

زاقاتالا، 31 أغسطس، أذرتاج

حقق نادي زاقاتالا فوزا ثمينا على منكجوير ضيفه بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية بدوري الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم.

وأدار المباراة المنظمة على ملعب مجمع زاقاتالا الأولمبي الرياضي بعاصمة المحافظة الحكم علييف بمساعدة عزيزلي وأخوندوف وباقر زاده أمام 1500 مشجع.

وفتح الحساب روسلان د14 لصالح الضيف فيما رد عليه جبرائيلوف مرتين د33 ود84.

وعاقب الحكم لاعبا من كلا الناديين بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

واضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الفترة الاولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز ارتفع زاقاتالا الى المركز العاشر برصيد 3 نقاط فيما تراجع منكجوير الى المركز الرابع برصيد تجمد عند 3 نقاط.