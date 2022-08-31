باكو، 31 أغسطس، أذرتاج تعادل قراباغ أغدام الرديف مع الجيش الرياضي ضيفه سلبيا في الجولة الثانية بدوري الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم. وأدار المباراة المنظمة على ملعب قصبة بناء بضاحية العاصمة باكو الحكم أحمدوف بمساعدة طالب زاده وشكور زاده وقربانوف أمام 30 مشجعا. وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الارض بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي. واضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الفترة الاولى و5 دقائق الى الشوط الثاني. وبهذا التعادل تراجع الجيش الرياضي الى المركز الثالث برصيد 4 نقاط فيما صعد قراباغ الرديف الى المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة.

AZERTAG.AZ : قراباغ الرديف يتعادل مع الجيش الرياضي سلبيا أمام مجرد ثلاثين مشجعا

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