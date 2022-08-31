الرئيس إلهام علييف يصل الى إيطاليا في زيارة عمل
AzerTAg.az
٣١.٠٨.٢٠٢٢ [٢٣:٥١]
روما، 31 أغسطس، أذرتاج
وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 31 أغسطس اليوم الى عاصمة ايطاليا روما في زيارة عمل تلبية لدعوة الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا.
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