روما، 31 أغسطس، أذرتاج وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 31 أغسطس اليوم الى عاصمة ايطاليا روما في زيارة عمل تلبية لدعوة الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يصل الى إيطاليا في زيارة عمل

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده