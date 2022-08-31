ساعتلي، 31 أغسطس، أذرتاج خسر نادي إيميشلي أمام أراز نخجوان ضيفه بثلاثة اهداف دون رد في الجولة الثانية بدوري الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم. وأدار المباراة المنظمة على ملعب مجمع ساعتلي الاولمبي الرياضي بعاصمة محافظة ساعتلي الحكم جليلوف بمساعدة زينالوف ومحمدوف وبايراموف أمام 600 مشجع. وسجل اهداف الضيف بايراموف د20 وعلييف د57 وكريم زاده د60. وعاقب الحكم لاعبا من كل واحد من الناديين بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي. واضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الفترة الاولى و3 دقائق الى الشوط الثاني. وبهذا الفوز يتزعم أراز نخجوان بالشراكة ترتيب الاندية برصيد 6 نقاط فيما نزل ايميشلي الى قعر الترتيب بالمركز الخامس عشر بدون رصيد.

AZERTAG.AZ : إيميشلي يخسر أمام أراز نخجوان ضيفه بثلاثة نظيفة

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