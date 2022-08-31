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    رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي: تم التوصل الى موافقة بين ارمينيا واذربيجان على تقديم اتفاقية سلام

    ٣١.٠٨.٢٠٢٢ [٢٣:٥‎٩]

    بروكسل، 31 أغسطس، أذرتاج

    قال رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي شارل ميشيل في بيان صحفي أدلى به عقب لقاء ثلاثي منعقد في بروكسل بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان بحضوره هو إننا توصلنا الى اتفاق على تسريع العمل الجوهري على تقديم اتفاقية سلام تسوي العلاقات الدولية بين ارمينيا واذربيجان.

    واضاف ميشيل أن وزيري الخارجية للبلدين أعطيا توجيها في عقد لقاء خلال مدة شهر من اجل اعداد مشروع نصوص.

    ولفت ميشيل كذلك الى أن اللقاء الثلاثي بحث ايضا الشؤون الانسانية بما فيه تطهير الالغام ومصير الاشخاص في عداد المفقودين والاسراء مشددا على مواصلة الاتحاد الاوروبي للاشتغال بهذه الشؤون.

    AZERTAG.AZ :رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي: تم التوصل الى موافقة بين ارمينيا واذربيجان على تقديم اتفاقية سلام
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    رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي: تم التوصل الى موافقة بين ارمينيا واذربيجان على تقديم اتفاقية سلام